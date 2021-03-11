بيرلو: عندما ترتكب الأخطاء ستخسر

دوليه

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي إنّ فريقه ارتكب أربعة أخطاء خلال مباراتيه مع بورتو البرتغالي الأمر الذي كلفه توديع دوري أبطال أوروبا.

وخرج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب أفضلية التسجيل خارج الأرض، إذ خسر ذهاباً في البرتغال 2-1 وانتصر إياباً 3-2 بعد التمديد ليترك خيبة أمل كبيرة لدى عشاق بطل إيطاليا.

وقال بيرلو فيما يتعلق بطريقة الخروج من الأزمة: «علينا أن ننسى هذه المباراة ونفكر في المرحلة القادمة»، مشيراً إلى ضرورة تركيز كتيبة السيدة العجوز على التحديات المقبلة في هذه الفترة الحرجة من الموسم.

ودافع بيرلو عن فريقه فيما يتعلق بتراجع مستواه بالشوط الأول قائلاً: «لم نكن سيئين في الشوط الأول، قدمنا مباراة جيدة وسنحت لنا أكثر من فرصة لكننا فشلنا في التسجيل»، موضحاً أن يوفنتوس حاول الضغط وتنويع أساليب اللعب في الثاني الأمر الذي أسفر عن العودة باللقاء والإبقاء على آماله.

