ميلان يلتقي يونايتد

دوليه

تتجه الأنظار اليوم الى ملعب «أولد ترافورد» الذي يستضيف مواجهة بين عملاقين يحلمان باستعادة مكانتيهما بين الكبار، وذلك حين يلتقي مان يونايتد الإنكليزي ضيفه ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وبعدما اعتادا على خوض المسابقة الأهم قاريا، أي دوري أبطال أوروبا التي توجا بلقبها عشر مرات في ما بينهما، تراجع دور العملاقين اللذين كانا سابقا «فزاعة» القارة العجوز وبات هدفهما الأبرز في الأعوام الأخيرة محاولة المشاركة وحسب في البطولة المرموقة.والدليل الأبرز على ما وصل اليه يونايتد وميلان في الأعوام الأخيرة أن مواجهة ثمن نهائي «يوروبا ليغ» ستكون الأولى بينهما خارج دوري الأبطال من أصل 11 مواجهة. لكن الحياة عادت هذا الموسم الى هذين الفريقين ودخلا في صراع جدي على لقب دوري بلادهما، ما يمنح المواجهة الأولى بينهما منذ 2010 نكهة خاصة.وهي المرة الاولى التي يلتقي فيها الفريقان منذ الدور ذاته في دوري ابطال اوروبا موسم 2009-2010 وانتهت المواجهة بفوز الفريق الانكليزي ذهابا وايابا 3-2 و4-0.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز منذ رحيل مدربه الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013، في حين أن اللقب الأخير لميلان في الدوري المحلي يعود الى 2011 قبل أن يكتفي بعدها بمشاهدة يوفنتوس يحتكر اللقب لتسعة مواسم متتالية. ولم يسبق لميلان أن توج بلقب المسابقة إن كان بصيغتها الحالية أو السابقة (كأس الاتحاد الأوروبي)، ولم يصل حتى الى مباراتها النهائية، لكن نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كان لاعبا في يونايتد حين توج الأخير باللقب عام 2017.وغاب ابن الـ39 عاما عن المباراتين الأخيرتين لميلان في الدوري بسبب إصابة عضلية، لكن بيولي يأمل أن يكون «إبرا» جاهزا لخوض مباراة «أولد ترافورد»، كاشفا «إنه أفضل... سيخضع لفحص آخر لمعرفة الى أين وصلت عملية تعافيه، وأمل أن يكون قد تعافى بالكامل مع الوصول الى يوم المباراة». ويجدد أرسنال الموعد مع أولمبياكوس اليوناني الذي أنهى مشوار النادي اللندني الموسم الماضي في الدور الثاني، حين خسر ذهابا في بيرايوس 0-1 قبل أن يقلب الطاولة على «المدفعجية» إيابا بالفوز عليهم في معقلهم 2-1 بعد التمديد.

أما توتنهام، المنتعش مؤخرا بقيادة الويلزي المتجدد غاريث بيل، يستضيف دينامو زغرب الكرواتي، فيما يلعب روما مع ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني. وبمعنويات مرتفعة جدا نتيجة حسمه لقبه الأول في الدوري الاسكتلندي منذ 2011، يحل رينجرز الاسكتلندي بقيادة مدربه نجم الوسط الإنكليزي السابق ستيفن جيرارد ضيفا على سلافيا براغ التشيكي، فيما يتواجه بطل دوري الأبطال أربع مرات أياكس الهولندي مع ضيفه يونغ بويز السويسري الذي أقصى في الدور السابق باير ليفركوزن الألماني.

