العرباوية.. نختلف ولكن لا نفترق؟

محلية

هناك عدة عبارات او حكم في شأن الاختلاف في وجهة النظر عندما تقع مشكلة بين الاقارب او بين الاقارب والغريب.. مثل : أنا واخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب.. هذه العبارات تنطبق على الصراعات التي تواجه النادي هذه الايام فمنذ انضمامي لهذا النادي العريق منذ خمسين عاما وانا اتابع انتخابات مجلس الادارة. الى ان دخلت فيها وتصارعنا نحن ابناء النادي على عضوية المجلس.. ويشهد الله ان التنافس كان شريفا وقانونيا وقويا في التصويت فكان يوم الانتخابات يوم عرس للعرباوية تجدهم جميع يتزاورون من خيمة الى خيمة والمرح والدعابات تملأ اجواء الانتخابات الى ان تظهر النتيجة فنجد الفريق الفائز يستقبل مهنئيه ثاني يوم في الديوانية وكأن شيئا لم يحدث البارحة؟ تعلمون لماذا، لان هذا النادي العريق فيه عرباوية الى النخاع يدركون ان ما يحدث هو شيء ديموقراطي الكل ينشد فيه مصلحة النادي اولا وله الحق ثانيا في ان يفتخر بعضوية مجلس ادارة النادي لان ذلك سيسجل في تاريخ النادي....الخ.

اكيد سيستغرب من يقرأ هذه المقدمة الى ماذا ينشد خليفة من هذه المقدمة؟ لذا سأكون صريحا فيما انشد من ذلك. فاننا العرباوية قد اختلفنا مع هذا المجلس في بعض الامور ولنا وجهة نظر فيما حدث منذ نجاحهم الا اننا لا نحاربهم في ادارة النادي لاننا (الاثنين) ننشد رفعة اسم الاخضر عاليا في جميع الالعاب الرياضية واهمها بالطبع كرة القدم التي بدأت تسير في الاتجاه الصحيح والله يسهل امورهم... فقبل ايام شاهدت بالتلفاز تصريحين لرئيس النادي وامين السر اشارا فيه الى ان هناك فئة غير عرباوية بدأت تتحرك لكي تعطل عمل المجلس عن طريق هيئة التحكيم الكويتية... الى هنا وقفت وتأملت في الامر فرأيت ان من له الحق في النقاش والعمل على حل الخلافات فيما بينهم يجب ان يكونوا عرباويين وليسوا مناديب لفئة ترغب بالسيطرة على النادي لكي يصبح «ميدالية» بأيديهم وهم ليسوا من ابناء النادي لا من قريب او بعيد. فرسالتي لهم بأننا سنقف في وجههم مهما كانوا من شخصيات دخيلة على النادي وهذا ما اكده الفريق الاخر الذي اختلف مع هذا المجلس في الرأي، فنحن نختلف ولكننا لا نفترق. وايضا رسالتي لهيئة التحكيم التي نتأمل منها خيرا ان تكون محايدة %200 في اختياراتها للحكماء والوسطاء... حسب ما جاء بقانونهم وان يختاروا أناس من «سكان الفضاء» ليس لهم علاقة بالرياضة الكويتية لا من قريب أو بعيد.... والله من وراء القصد.

