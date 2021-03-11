استدعاء 39 لاعباً لقائمة الأزرق

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استدعى المدرب الاسباني أندريس كاراسكو 39 لاعباً لقائمة الأزرق المدعوة لمواجهة منتخبي لبنان والسعودية في 25 و29 مارس الحالي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وضمت القائمة كل من: سليمان عبدالغفور وأحمد ابراهيم وحسين أشكناني وبندر السلامة وعبدالله عمار (العربي)، وخالد الرشيدي وخالد ابراهيم وسيف الحشان وبدر المطوع وعيد الرشيدي وأحمد الظفيري وسلطان العنزي ورضا هاني (القادسية)، وأحمد الزنكي وسامي الصانع وطلال الفاضل وعبدالعزيز ناجي وفهد حمود وفهد الهاجري وفيصل زايد ويوسف ناصر (الكويت)، وحسين كنكوني ومحمد العازمي وشبيب الخالدي وحمد حربي وبندر بورسلي (كاظمة)، وفواز عايض ومهدي دشتي وحمد القلاف ومبارك الفنيني (السالمية)، وخليفة رحيل وخالد شامان ومعاذ الظفيري (النصر)، ناصر فالح وفيصل عجب (الساحل) سعود الجناعي (التضامن)، عبدالمحسن التركماني (الشباب)، فواز الرشيدي (الفحيحيل)، يوسف الرشيدي (الجهراء).

ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون بعد نهاية الجولة التاسعة يوم 19 مارس الحالي، على أن يغادر الوفد الى الرياض يوم 21 لمواجهة المنتخب السعودي، قبل الانتقال الى دبي لملاقاة المنتخب اللبناني بعدها بأربعة أيام.

وتنتظر الأزرق مباراتان حاسمتان ضمن التصفيات الآسيوية أمام منتخبي أستراليا والأردن ضمن المجموعة الثانية التي تتصدرها أستراليا برصيد 12 نقطة ويحتل الازرق المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن.

