النصر.. «اللقب يبيله نفس طويل»

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فرط النصر في فوز كان في متناول يده بتعادله مع خيطان 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز التي شهدت أول من أمس أيضا فوزا ثمينا لكاظمة على الشباب بهدف دون رد.

وكان بامكان النصر اعتلاء الصدارة ولو مؤقتا في انتظار مباراة العربي مع الفحيحيل (أمس) لكنه اكتفى بتعادل مخيب مع خيطان متذيل الترتيب الذي حقق التعادل الثالث له في المسابقة ورفع رصيده الى 3 نقاط، بينما وصل العنابي الى النقطة الـ 14.

ولا شك أن هذا التعادل يقلص من حظوظ النصر في احراز اللقب رغم أن الفريق لا يزال في دائرة المنافسة، لكن من المعروف أن بطولة الدوري بالذات تحتاج كما يقال لـ «النفس الطويل» والقدرة على تجميع النقاط حتى في أسوأ الأحوال، وما حصل للنصر أنه فقد نقطتين ثمينتين وهو في أحسن أحواله بينما كان منافسه في أصعب حال.

فكيف لفريق يريد المنافسة على اللقب أن يتعادل مع متذيل الترتيب الذي خاض الشوط الثاني كاملا وهو منقوص اثر طرد حارس مرماه أحمد الدوسري بعد لجوء الحكم محمد العطار الى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وذلك بعد اطلاقه صافرة نهاية الشوط الأول.

الغريب أن النصر لم يستغل النقص العددي في صفوف منافسه وانتظر حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة ليضيف الهدف الثاني عبر أحمد الرياحي صاحب الهدف الأول، لكن الحكم عاد الى تقنية «فار» التي أظهرت وجود خطأ لمصلحة خيطان قبل الهدف فاحتسب ركلة جزاء ترجمها جيمي سياج الى هدف التعادل.

وينبغي على لاعبي النصر ادراك أن المنافسة على لقب الدوري تحتاج الحسم المبكر في هذه المباريات وعدم التفريط بمثل هذه النقاط لأنهم بلا شك سيندمون عليها لاحقا.

