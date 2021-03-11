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الحكم كاد يتسبب في خطأ فني


شهدت مباراة النصر مع خيطان حالة نادرة أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل وكادت أن تتسبب بمشكلة كبيرة، فبعد أن أطلق الحكم محمد العطار صافرة نهاية الشوط الأول تواصل مع حكم الفيديو المساعد (فار) الذي أبلغه بوجود حالة تستدعي الرجوع اليها، وبالفعل استعان الحكم بالتقنية وأشهر البطاقة الحمراء المستحقة بوجه حارس خيطان أحمد الدوسري، كل ذلك كان طبيعيا ولا غبار عليه، لكن الحكم بعد ذلك أمر باستنئاف اللعب عبر ركلة الحرة كادت أن تثمر عن هدف ثان للنصر، وربما يقع الحكم في «خطأ فني» لأنه أطلق صافرة نهاية الشوط وبحسب القوانين فان الحالة الوحيدة التي تستدعي تمديد الوقت بعد صافرة النهاية عند وجود ركلة جزاء فقط.


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