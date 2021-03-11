العنزي: الرياضة ليست كرة قدم فقط

محلية

حث رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي الجهات المسؤولة على اصدار تصاريح عدم تعرض للاعبي الأندية وكوادر الاتحاد حتى يتسنى للأخير تنظيمة بطولاته بما يحفظ حظوظ جميع الفرق في المنافسة على البطولات.

وأشار العنزي الى ان التصاريح لن تكون خلال ساعات الحظر كاملة ولكن فقط التمديد لثلاثة ساعات لا غير، مبينا ان الاتحاد يواجه صعوبة بالغة في استكمال مسابقاته وهو ما دفعه الى الحل الأصعب وهو خوض منافسات البطولة في الفترة الصباحية في عطلة نهاية الاسبوع وهي مساحة ضيقة جدا ستكلف الاتحاد والاندية كثيرا.

وأشار العنزي الى أن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى من الاندية بأنها تواجه صعوبة كبيرة في خوض المنافسات في الفترة الصباحية باعتبار ان العديد من اللاعبين يعملون في القطاع الخاص وكذلك عملية التدريبات التي وفقا لتوقيت الحظر تجبر الاندية على التدرب في وقت الظهيرة وهو وقت مرتبط به العديد من اللاعبين بأعمالهم وبالتالي صعوبة اقامة التدريبات بشكل متكامل.

وأوضح العنزي بأن الرياضة ليست كرة قدم فقط وانما تشمل جميع الالعاب، مؤكدا ان استمرار النشاط بهذه الطريقة سيمدد وقت اقامة البطولات الى شهور عديدة وهو يتعارض مع توقيت نهاية عقود المدربين بالاضافة الى ارتباط الاتحاد بتسمية بطل الدوري في ابريل المقبل وفقا لنظام اللجنة التنظيمية لبطولات الخليج والاتحاد الاسيوي للعبة.

