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4 مواجهات في «تأهيلي السلة»

زيد خلف
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الخميس 11 مارس 2021

تقام اليوم أربع مباريات ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري التأهيلي لكرة السلة حيث يلتقي الساحل مع القرين في 11:00 صباحا، والعربي مع الصليبخات في 01:30 ظهرا، وتقام المباراتان على صالة نادي الساحل، فيما يلعب التضامن مع برقان في 11:00 صباحا، واليرموك مع النصر في 01:30 ظهرا، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.
ولجأ اتحاد كرة السلة الى خوض منافساته في الفترة الصباحية نظرا لظروف الحظر الجزئي المفروض على البلاد ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا. ويتصدر القرين واليرموك برقان ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط، ويأتي النصر في المركز الرابع بـ9 نقاط ثم الشباب 8 يليه العربي 6 نقاط واخيرا التضامن والصليبيخات والساحل ولكل منهما 5 نقاط.
جدير بالذكر ان نظام الدوري التأهيلي ينص على ان تلعب الفرق التسعة التي لم تتأهل للمربع الذهبي بنظام الدوري من قسم واحد ثم يلعب بعدها الاول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس بنظام البلاي اوف من 3 مباريات على ان يتأهل الفائز بمباراتين من الثلاثة الى دور الاربعة الذي سيقام بنظام الدوري ايضا ويتأهل من خلاله الاول والثاني الى الدوري الممتاز الموسم المقبل الى جانب الاندية التي تتنافس بالمربع الذهبي وهما الكويت والقادسية وكاظمة والجهراء.


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