الكبار يبحثون عن الفوز في «كأس الطائرة»

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ينطلق اليوم الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد للكرة الطائرة بمواجهات العربي مع برقان في 11:30 صباحا، والقادسية مع الجهراء في 01:30 ظهرا، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب الكويت مع الساحل في 11:30 صباحا على صالة فجحان المطيري، وكاظمة مع التضامن في 01:30 على صالة يوسف الشاهين. وكان اتحاد اللعبة اضطر الى خوض المنافسات في الفترة الصباحية بسبب الحظر المفروض على البلاد من الخامسة مساء لغاية الخامسة فجرا ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا. ويقام الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والاياب على أن تتأهل الفرق الفائزة الى الدور نصف النهائي. وستقام جولة الاياب بعد غد السبت بالتواقيت ذاتها. وتبدو فرق المقدمة الكويت والعربي والقادسية وكاظمة والتي تتنافس حاليا على لقب الدوري، الأقرب الى خطف بطاقة التأهل الى الدور المقبل، مع وجود فرصة ضئيلة لكل من الجهراء والتضامن اللذين يقدمان مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، فيما تبدو حظوظ برقان والساحل بعيدة جدا في ظل قوة الكويت والعربي.