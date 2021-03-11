شراكة بين «ذوي الإعاقة» والأندية

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أطلقت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة شراكة مع الأندية الرياضية المعنية بالأبناء من ذوي الاعاقة وذلك لتعزيز التعاون المشترك وفق القانون رقم (8) لسنة 2010 وخاصة المادة (18). وذكرت الهيئة في بيان صحفي اول من امس ان الشراكة تهدف الى تفعيل المادة (18) التي تنص على «اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم بالمجتمع». وأضافت أن هذه الشراكة تأتي أيضا تماشيا مع المادة (19) من القانون والذي ينص على «تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الأنشطة الرياضية ومساواتهم مع الاخرين». وبينت ان من أسباب قيام هذه الشراكة البناءة وتشكيل فريق عمل بين الأندية الرياضية في المحافظات الست والهيئة وغيرها من الجهات المعنية هو تشجيع وتطوير رياضة ذوي الاعاقة وتذليل الصعوبات كافة لهم. وثمنت الهيئة خطوة التوسع في انشاء الأندية الرياضية وفق المعايير العالمية المعروفة متمنية التوفيق لما فيه الخير للأبناء من ذوي الاعاقة.