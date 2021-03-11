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دوليه

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الزمالك لمصالحة جماهيره أمام سيراميكا


يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره الغاضبة عندما يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس ضمن الجولة الـ15 للدوري المصري. وتعادل الزمالك سلبيا في آخر مباراة بالدوري أمام وادي دجلة ليخسر نقطتين مهمتين في سباق الصدارة. وبعدها انهزم أمام الترجي في تونس بنتيجة 3-1 بدوري أبطال أفريقيا ليتأزم موقفه كثيرا ودخل في حسابات صعبة للتأهل للدور التالي. ويأمل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك في تحقيق الفوز لايقاف الانتقادات الموجهة اليه والمطالب الخاصة باقالته. ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 30 نقطة من 13 مباراة بينما يأتي سيراميكا ثامنا برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.


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