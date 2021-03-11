الأزمة الاقتصادية.. التعافي لا يبدو بعيداً

مال وأعمال

أوضحت مصادر معنية لـ «النهار» أن تقارير دولية حديثة، أظهرت أن التعافي الاقتصادي لا يبدو بعيداً، في حال قامت الحكومات حول العالم ومنها الكويت بتنفيذ نهج إصلاحي قائم على معالجة الاختلالات الهيكيلة .

وبينت المصادر أن المطلوب سريعاً على المستوى المحلي هو اغلاق أبواب الهدر في الانفاق، والعمل على دمج المؤسسات الحكومية المتشابهة في الاختصاص، مع المضي سريعاً في تعزيز الايرادات عبر تنويع مصادر الدخل من بوابة المشاريع التنموية وارتفاع حصص القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والتي على رأسها القطاع الصناعي.

ولفتت الى أن الحكومة تدرس وبتأنٍ، حجم الضرر للقطاعات الاقتصادية لتحديد التحفيز المالي المطلوب والذي من شأنه تعزيز وضع القطاع الخاص الذي تضرر كثيراً من الجائحة التي مر عليها أكثر من عام.

وقدرت المصادر حجم التحفيز الأولي المطلوب بحدود تقترب من المليار دينار، موزعة على شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى أن الكويت وإن اتخذت إجراءات تشجيعية ومحمودة لحماية مواطنيها موظفي القطاع الحكومي، إلا أنها كانت الأدنى في تعويض شركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات الأزمة.

وأوضحت أن طريق التعافي يتطلب الإسراع باتخاذ حزمة قرارات نوعية، من شأنها حماية المتضررين من تداعيات الأزمة والتي في مقدمتها الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات خلال فترة الأزمة وهو ما من شأنه تحفيز الشركات وكذلك زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت أن من شأن التخفيف من واقع الحظر الجزئي المفروض وتبني فتح الأجواء أمام شركات الطيران، مع التمسك بالإجراءات الاحترازية، التخفيف من وطأة الأزمة على شركات قطاع السفر والسياحة والفنادق باعتبارهما الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت، بشكل سنوي، بقيمة ملياري دينار بنهاية يناير 2021، بالغة 14.2 مليار دينار مقابل 12.2 ملياراً بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2020.

ووفقاً للإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يناير، فإن تلك الاحتياطيات الرسمية، لا تتضمن استثمارات صندوق الأجيال القادمة، وتشمل مجموع العملة والودائع والذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى الصندوق. كما أشارت الإحصائية إلى تسجيل القروض الاستهلاكية والمقسطة بواقع 970 مليون دينار رغم تداعيات الأزمة، حيث بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة 14.4 مليار دينار دينار مقابل 13.43 ملياراً للفترة المماثلة وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة ودعوات البعض إلى اسقاط فوائد القروض.

وارتفعت حسابات وودائع الحكومة بأكثر من 200 مليون دينار، سنوياً، بالغة 9.3 مليارات دينار بنهاية يناير 2021، مقابل 9.1 مليارات بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

