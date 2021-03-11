الفارس: 78 قيادياً في «البترول» و«الكهرباء»

مال وأعمال

كشف وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن أن عدد القياديين في الشؤون المالية والإدارية يصل إلى 78 قيادياً ، منهم 10 قياديين في وزارة النفط و23 بوزارة الكهرباء والماء و44 في مؤسسة البترول الكويتية .

وبين الوزير أن هناك 3 شواغر وظيفية في الشؤون المالية والإدارية في الجهات الثلاث حالياً بواقع وظيفة واحدة في وزارة النفط ووظيفتين في الكهرباء.

وأكد الفارس التزام وزارتي النفط والكهرباء والجهات التابعة ، بضوابط شغل الوظائف القيادية وفقاً لما نص عليه القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، والمراسيم الصادرة في هذا الشأن رقم 111 لسنة 2015 و296 لسنة 2015 و338 لسنة 2018 والتي وضعت الضوابط المتعلقة لشغل هذه الوظائف.

واستدرك الوزير بالقول أنه يتم تطبيق الأنظمة الخاصة بشغل الوظائف القيادية من قبل مؤسسة البترول الكويتية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة مؤسسة البترول.

وأشار الوزير إلى أن نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لا يوجد بها وظائف قيادية كما في القطاع الحكومي ولا تدخل ضمن الهيكل الحكومي الذي يطبق قانون ونظام الخدمة المدنية.

