دبي تُمدد تجميد رسوم الخدمات الحكومية حتى 2023

مال وأعمال

قررت إمارة دبي تمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية حتى مطلع عام 2023، بعد أن كان مقرراً انتهاؤه هذا الشهر، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وجذب الشركات والمستثمرين، وفق ما ذكرت فوربس.

وقال ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن القرار أيضا يهدف إلى «دفع عجلة التنمية المستدامة ومواكبة اتجاهات السوق».

وأكد أنه «لن يتم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة، إلا في حال استحداث خدمات جديدة».

ويهدف القرار إلى «دعم الحزم الاقتصادية الخمسة التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية منذ مارس 2020 وحتى الآن وذلك للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 إذ تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) واشتملت على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم ضمن مختلف القطاعات، بحسب وكالة أنباء الإمارات وام.

وانضمت أكثر من 16 ألف شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي في العام 2020، بحسب تقرير صدر السبت الماضي.

وارتفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر 261 ألف شركة، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي 185 مليار درهم (50.3 مليار دولار) خلال العام الماضي.

