الذهب هبط مع ارتفاع العائدات الأميركية والدولار

مال وأعمال

انخفض الذهب بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأميركية والدولار ما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

هذا ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1712.82 دولاراً للأونصة ، بعدما ارتفع أكثر من 2 % نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1710.70 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 % الي 25.75 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 2305.16 دولارات، بينما تراجع البلاتين 1 % إلى 1157.29 دولاراً.

