نصف مليار دينار مكاسب البورصة في أسبوع

مال وأعمال

ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة بحوالي 513 مليون دينار بنهاية الأسبوع الأول من الحظر الذي فرضته الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، حيث استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 33.4 مليار دينار مقارنة بحوالي 32.895 مليار دينار الخميس الماضي.

وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 458 مليون دينار وبنسبة 1.8 في المئة من 24.896 مليار دينار إلى 24.354 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيس بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 54 مليون دينار من 7.999 مليارات دينار إلى 8.053 مليارات دينار.

وفي سياق متصل، أغلقت البورصة تعاملاتها، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7?8 نقاط ليبلغ مستوى 5741?47 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?14 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 192?3 مليون سهم تمت عبر 9137 صفقة نقدية بقيمة 36?8 مليون دينار، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 5.3 نقاط ليبلغ مستوى 4680?79 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 117?5 مليون سهم تمت عبر 4075 صفقة نقدية بقيمة 9?5 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9?02 نقاط ليبلغ مستوى 6277?54 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 74?8 مليون سهم تمت عبر 5062 صفقة بقيمة 27?3 مليون دينار. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 3?3 نقاط ليبلغ مستوى 4866?18 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 84?2 مليون سهم تمت عبر 2611 صفقة نقدية بقيمة 7?4 ملايين دينار وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (سنام) و(نابيسكو) و(المساكن) و(السور) أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(ورقية) و(عمار) و(أصول) الأكثر انخفاضا.

