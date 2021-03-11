«سيتي جروب» دشّنت 80 حافلة جديدة.. صديقة للبيئة

مال وأعمال

دشّنت شركة سيتي جروب، أول، 80 حافلة نقل عام جديدة، تمثّل الجزء الأول من عملية إحلال أسطولها الحالي بـ160 باصاً جديداً خلال 2021، بحضور مسؤولين في الشركة وقيادات في وزارة الداخلية. وخلال حفل التدشين، أكد رئيس مجلس إدارة «سيتي جروب»، مرزوق جاسم بودي، أن الشركة تسخّر جميع طاقاتها لتطوير النقل العام في الكويت، مشيراً إلى حرصها على دعم جهود الهيئات المعنية وتشجيعها في حل مشاكل ازدحام الطرق والمرور، وتقديم خدمات أكثر أماناً وحفاظاً على البيئة.

مزايا متعددة

ولفت بودي إلى أن الحافلات الجديدة توفّر مزايا متعدّدة بعضها يستخدم للمرة الأولى في الكويت، كخدمات تتعلّق بتسهيل صعود ونزول الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير منفذ شحن «USB» مع كل مقعد، إلى جانب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لضمان سلامة الركاب، ونظام تكييف عالي الكفاءة يتناسب مع حرارة جو الصيف.

وأضاف أن الحافلات الجديدة تتميّز أيضاً بمحركات «Euro III» الصديقة للبيئة، ولوحة عرض «LED» بيضاء اللون لرؤية أفضل، ومحول حركة تلقائي متطور من الجيل السادس لتقليل مستوى الضجيج والاهتزاز، بالإضافة لنظام فرامل عالي الكفاءة لتحسين توقف الحافلة وضمان سلامة الركاب.

وقال بودي إن غرفة عمليات «سيتي جروب» ترصد تحركات جميع الباصات مباشرة على الخارطة (GPS) لضمان أنها تؤدي عملها وفق الخطة التشغيلية الموضوعة، حيث يمكن مشاهدة الحافلات باللون الأخضر في حال كانت تسير وفق المخطط لها، وباللون الأصفر في حال تأخرها أو تقدمها قليلاً عن وقتها المقدّر، مؤكداً أن ذلك يمكّن الشركة من زيادة كفاءة التشغيل، وتقليل الكلفة، وتقديم خدمة أفضل للركاب.

تطبيق «سيتي باص»

وأوضح بودي أن الشركة ستطلق بنهاية العام الجاري تطبيق «سيتي باص» حيث سيمكّن الركّاب من رصد حركة الباص على الخارطة، ومواعيد وصولها الدقيقة إلى المحطات التي تمرّ بها، وبالتالي فإنه لن يكون مضطراً بعد ذلك لانتظار الباص قبل فترة من الزمن، مبيناً أن نظام حجز التذاكر سيتم عبره. وذكر بودي أن الباصات أفضل وأسرع وسيلة تنقل، حيث إن الحافلة الواحدة ذات الطابقين تعادل 50 مركبة، بما يخفف الازدحام وتلوث البيئة، والحوادث.

موفّرة للوقود

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «سيتي جروب»، هاني شوقي، أن الباصات الجديدة تتمتع بمحركات «Euro III» الصديقة للبيئة، من دون أي انبعاثات ملوثة، كما أنها موفّرة للوقود، موضحاً أن المعايير التي تم طلبها على أساسها من شركة يوتونغ الصينية، عالية جداً، وذلك بما يطيل من عمر هذا الأسطول، ويقلّل من التكاليف التشغيلية.

وذكر أن أسطول «سيتي جروب» الحالي يصل إلى 550 باصاً، موضحاً أن الدفعة الحالية هي بديل عن الحافلات التي ستخرج عن الخدمة.

عام استثمار

وفي حين أوضح شوقي أن العام الجاري عام استثمار بالنسبة لـ«سيتي جروب»، سواء بالتكنولوجيا في ما يتعلق بالتطبيق أو نظام التذاكر الجديد أو الباصات الحديثة، ذكر أن الدفعة الثانية من الحافلات الجديدة ستصل للشركة بحلول سبتمبر المقبل.

ولفت إلى انخفاض عدد الركاب خلال العام الماضي بنحو 20 إلى 30 في المئة مقارنة بـ2019، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومة بضرورة التباعد الاجتماعي، إلى جانب مغادرة نحو 250 ألف مقيم الكويت منذ مارس الماضي، أغلبهم من فئة محدودي الدخل ممن يستخدمون النقل العام.

حضور قيادات «الداخلية»

حضر حفل تدشين «سيتي جروب» للحافلات الجديدة قيادات من وزارة الداخلية ضمت كلاً من الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء جمال الصايغ، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية، العميد محمد فرّاج العدواني، ومساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير والتراخيص، العميد يوسف حمدان الخده، ومدير إدارة الفحص الفني، العقيد مشعل السويجي، ومدير إدارة التنسيق والمتابعة، العقيد سعيد فلاح العميري، ورئيس قسم العلاقات العامة، العقيد نواف فرج الحبان، ورئيس قسم المكتب الفني، العقيد خالد عبدالله العدواني، والمقدم يوسف الحداد، والمقدم عبدالله بهمن، والنقيب عبدالله بوحسن، وأمين سر نادي مبارك الكبير لذوي الاحتياجات الخاصة، عبدالعزيز نايف المطيري، وجاسم العوضي من «كويت كوميوت».

