أسهم اليابان مستقرة

مال وأعمال

لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم اليابانية، إذ محت مبيعات صناديق محلية قبل نهاية السنة المالية مكاسب أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر صعود بورصة وول ستريت الليلة الماضية. وصعد المؤشر Nikkei بـ 0.03 % ليغلق عند 29036.56 نقطة بينما كسب المؤشر Topix بـ 0.11 % إلى 1919.74 نقطة.

وارتفع Nikkei لأعلى مستوى في 30 عاما الشهر الماضي بفضل توقعات بتعاف اقتصادي سريع ونتائج قوية للشركات. وتجني الصناديق الأرباح قبل نهاية السنة المالية في اليابان الشهر الحالي. وزادت أسهم التكنولوحيا مقتدية بمكسب 4 % لمؤشر Nasdaq الأميركي الزاخر بشركات التكنولوجي.

