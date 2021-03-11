«Ooredoo الكويت» احتفت باليوم العالمي للمرأة

مال وأعمال

تقديراً منها واحتراماً لدور المرأة الفعال في المجتمع، قامت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في الكويت، باطلاق ورش عمل تقدم الدعم النفسي لجميع النساء المتواجدت في مركز إيواء العمالة الوافدة.

وتعمل شركة Ooredoo والمنظمة الدولية للهجرة في الكويت من خلال هذه الورش المستمرة طوال شهر مارس من العام الحالي، على تقديم الدعم اللازم للنساء اللواتي غادرن بلادهن حتى يتمكن من تقديم الدعم المالي لأسرهن واللواتي واجهن بعض التحديات. فتأتي هذه المبادرة بعنوان «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد-19» لتحتفي بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة.

وقال الرئيس التنفيذي لدى شركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: «بدأ يوم المرأة كوسيلة يتم من خلالها توحيد المجتمع حول مجموعة من الأهداف والقيم المشتركة التي تسعى إلى النضال من أجل المساواة بين الجنسين في كل جانب من جوانب الحياة، وإلقاء الضوء على قدرة المرأة على القيادة والاعتراف بجهودها وتقديم نماذج يحتذى بها للنساء الأخريات حول جميع أنحاء العالم. واليوم، نفخر في Ooredoo بجميع نساء الكويت اللواتي يشاركن ويؤثرن بشكل إيجابي في مجتمعنا».

وفي زيارة لها لشركة Ooredoo الكويت، قالت سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية للهجرة بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، الشيخة بيبي ناصر الصباح: «نتلاحم لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها جائحة فيروس كوفيد-19، فتأتي هذه المبادرة إدراكًا منا بأهمية الرفاه النفسي والاجتماعي لجميع النساء، فاليوم وغداً وفي المستقبل هدفنا سيبقى واحد، وهو الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم وابراز دورهم المهم في مجتمعنا. وأود أن أشكر Ooredoo الكويت على دعمها المستمر ومساهمتها في مثل هذه المبادرات الإنسانية».

وبالإضافة إلى سلسلة ورش العمل النفسية والاجتماعية وفي ضوء جائحة «كوفيد-19» المستمرة، قدمت المنظمة الدولية للهجرة أيضًا 200 مجموعة من أدوات للحماية والنظافة الشخصية لحوالي 100 امرأة من نزيلات مركز الإيواء كإجراء وقائي ضد الفيروس.

ويٌذكر بأنه من خلال التعاون المسبق بين الشركتين، يمكن لجميع أعضاء نجوم الذين هم أيضًا عملاء Ooredoo التبرع بنقاطهم إلى منظمة الأمم المتحدة للهجرة عبر تطبيق MyOoredoo.

