«كانون» دشنت برنامج «Women who Empower»

مال وأعمال

أعلنت «كانون الشرق الأوسط» بمناسبة يوم المرأة العالمي 2021 عن إطلاق برنامجها ‹Women who Empower› والذي يتماشى مع شعار حملة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي لهذا العام ChooseToChallenge#. ويشجع الموضوع النساء على تحدي التحيز ضد المرأة وعدم المساواة، وأيضاً الاحتفاء بإنجازات المرأة.

ويبدأ البرنامج، الذي يستمر لمدة عام، بحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو السيدات في قطاعات الفنون الإبداعية في الشرق الأوسط ووسط وشمال أفريقيا وتركيا ليكن جزءاً من مبادرة تمكنهن من طرح أعمالهن الإبداعية، جنباً إلى جنب مع مواجهة التحديات التي يتعرضن لها عند اتخاذ مبادراتهن، ومنحنهن الفرصة للمضي قدماً في مشاريعهن.

وقالت مي يوسف، مدير الاتصال المؤسسي وخدمات التسويق في «كانون الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا»: «احتفالاً بيوم المرأة العالمي ودعماً لحملة يوم المرأة العالمي نتشارك في «كانون» نفس وجهة النظر التي تدعو إلى تشجيع النساء على الحديث عن تحدياتهن، والاحتفاء بإنجازاتهن. وهناك عدد لا يحصى من الفنانات والمصممات المبدعات الجديرات بالتقدير والدعم لمواجهة التحديات التي تعترضهن أثناء عملهن على ابتكار أشياء فريدة تبهر العالم، ونأمل من خلال هذه المبادرة أن نتيح لهن الفرصة لمشاركة تجاربهن وقصص نجاحهن».

ويهدف برنامج «Women who Empower» إلى دعم النساء من خلال مساعدتهن بشكل مباشر من قبل «كانون» على بناء علامتهن التجارية والوصول إلى جمهور أوسع في مجالات عملهن الابداعي. وسيتم إطلاق البرنامج على ثلاث مراحل تتضمن التثقيف والمشاركة والاحتفاء.

واستقطب البرنامج، الذي يقوم على أربع ركائز، دعم نساء رائدات في مجالاتهن سيقمن بالإشراف على المشاركات وتقييمها، وهن؛ تسنيم السلطان، مصورة وفنانة سعودية وسفيرة «كانون» ضمن ركيزة «Women with a Vision»؛ وجيهان فوزي، رسامة وفنانة ضمن ركيزة «Women with a Passion»؛ ومنة حسام، مديرة فنية ومصورة الفنون الجميلة والموضة وسفيرة «كانون» ضمن ركيزة «Women with a Story»؛ وصحفية ومحررة في مجال أسلوب الحياة لركيزة «Women with a Voice».وضمن كل ركيزة، سيتم مراجعة مُشارِكات الصور أو تسجيلات الفيديو، وبعدها سيتم اختيار سيدة واحدة للإشادة بجهودها وتسليط الضوء على تميزها كل شهر، قبل الحصول على الدعم من «كانون» لمساعدتها في الوصول لجمهورها في مجال تخصصها.