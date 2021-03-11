«المتحد»: التواصل مع العملاء خلال عطلة الإسراء والمعراج

مال وأعمال

بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1442هـ، يتقدم البنك الأهلي المتحد إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ومن الكويت حكومة وشعباً والمقيمين فيها بأطيب التهاني والتبريكات. داعين الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، قال البنك في بيان صحافي أنه سوف يغلق جميع فروعه يوم الخميس 11 مارس الحالي على أن تستأنف جميع الفروع العمل يوم الأحد الموافق 14 من مارس 2021. وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية والتي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت www.ahliunited.com.kw، وحسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كما يمكن للعملاء إجراء عملياتهم المصرفية كالمعتاد من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.