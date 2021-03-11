الأسهم الصينية خسرت تريليون دولار في 14 يوماً!

مال وأعمال

تحول الارتفاع الهائل في الأسهم الصينية الى أكبر تراجع على مستوى العالم، ما صدم المستثمرين بشدة انعكاسه وتجنب جهود الدولة لابطاء وتيرة الخسائر.

في غضون 14 يوم تداول، انخفض مؤشر CSI 300 القياسي بنسبة 14 % من أعلى مستوى في 13 عاما. ويقارن ذلك مع انخفاض بنسبة 3.3 % في مؤشر ام اس سي أي العالمي MSCI All-Country World Index. وقضى التراجع الأخير على أكثر من تريليون دولار من رأس المال السوقي، وضرب ممتلكات المستثمرين الأفراد الذين راكموا الأسهم في الذروة، وراهنوا على أن السنة القمرية الجديدة للثور، ستكون ميمونة. وأدى تدخل الدولة يوم الثلاثاء الى وقف الانهيار لفترة وجيزة قبل استئناف الخسائر.

