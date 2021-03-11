«بيتك» أطلق حملة «يسوى تحول» بمزايا وجوائز عديدة

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «يسوى تحول» لاستقطاب العملاء لتحويل رواتبهم الى «بيتك»، حيث تتضمن الحملة مزايا وعروضا تمويلية ومصرفية حصرية منها 0% أرباحاً على تمويل السيارات حتى 25 ألف دينار وفترة سداد حتى 5 سنوات على علامات تجارية مختارة، الى جانب خصومات خاصة مقدمة من وكالات سيارات مشاركة في الحملة.

كما تقدم حملة «يسوى تحول» عرضا خاصا على بطاقة التيسير وبحدود استخدام تصل حتى 5 آلاف دينار، وعرضا خاصا على بطاقة الخصم ماستر كارد وورلد الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) بالاضافة الى أميال تصل حتى 50 ألف ميل.

وعلاوة على ذلك، تقدم الحملة فرصا عديدة لدخول السحب من خلال حساب الرابح على جوائز تصل الى 77 كجم من الذهب، وذلك بشرط استمرارية العميل بتحويل الراتب لدى «بيتك».

وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك»- خالد الشملان، إن حملة «يسوى تحول» تشمل جميع عملاء «بيتك» الحاليين والجدد ممن تنطبق عليهم الشروط، وتأتي ضمن حرص «بيتك» على تقديم أفضل المزايا للعملاء، بالاضافة الى تعزيز خدماته الشاملة بما يتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا عند تحويل الراتب على «بيتك»، مشيرا الى أنه يمكن للعملاء اختيار كل أو بعض العروض المذكورة حسب مطابقة العميل للشروط والأحكام الخاصة بكل عرض.

وأضاف الشملان يعتبر العميل مؤهلا للحصول على العروض والمزايا التى تتضمنها الحملة عند التزامه بتحويل الراتب الى أى من حسابات «بيتك» طوال فترة حصولة على العروض، وفتراتها الزمنية المختلفة، سواء البطاقتين «ماستر كارد وورلد نادي الواحة لمدة سنة، وبطاقة التيسير الائتمانية لمدة 3 سنوات» أوتمويل السيارات حتى 5 سنوات.

وأضاف: «يمكن للعميل التقديم على أكثر من طلب تمويل السيارات في حال استيفائه لجميع شروط وأحكام منح الائتمان وسياسات «بيتك» والضوابط الرقابية، ويمكن للعميل دخول السحب على جوائز حساب الرابح من خلال فتح الحساب وتحويل الراتب عليه».

وشدد الشملان على سعي «بيتك» المتواصل لتعزيز الاهتمام بعملائه وتطوير خدماته ومنتجاته وتوسيع منظومة مزاياه وعروضه بحيث تحقق طموحات العملاء وتطلعاتهم، بما يعزز قدرات «بيتك» التنافسية ويسهم في توسيع حصته السوقية المتنامية.

