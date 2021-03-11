الكويتيون عُرضة للنصب والاحتيال في سوق «البيتكوين»

مال وأعمال

لم تعد العملات الرقمية المشفرة حلما للفقراء فقط من أجل الثراء السريع، بل أصبحت أيضا حلما للأثرياء لكي يزدادوا ثراء، اذ واصلت العديد من هذه العملات، وعلى رأسها بيتكوين، التوسع في الانتشار بشكل سريع خلال الآونة الأخيرة، ووصل قطارها الى دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ورغم مخاطرها، باتت بيتكوين احدى الأدوات غير التقليدية التي تجذب رؤوس أموال الخليجيين، وتنافس قطاعات أخرى تعد ملاذا آمنا في وقت الأزمات مثل الذهب والعقارات.

وحسب مراقبين، كان الشباب أكثر الفئات العمرية اقبالا على شراء بيتكوين في دول الخليج. وأثار الارتفاع غير المسبوق في قيمة العملات الرقمية وأحجام تداولها تساؤلات بشأن مستقبل المتعاملين في دول الخليج، وموقف البنوك المركزية من الاستثمار في العملات المشفرة مثل «بيتكوين» التي تجاوزت حاجز الـ 50 ألف دولار على مدار الأسابيع الماضية.

وبلغ متوسط سعر بيتكوين، ، 50.25 ألف دولار. ومنذ ظهور أول عملة مشفرة في عام 2009، برزت العديد من العملات الرقمية المشفرة التي تجاوز عددها 5 آلاف عملة، مثل «بيتكوين» وايثريوم ولايت كوين، غير أن البنوك المركزية الخليجية أبدت مخاوف شديدة من التداول والاستثمار في هذه العملات في بداية الأمر، لكن سرعان ما انتشرت في دول العالم، ومن بينها دول مجلس التعاون الست (السعودية والامارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت والبحرين).

وتباينت آراء خبراء اقتصاد ومال بشأن مستقبل التداولات بالعملات المشفرة، في ظل المخاوف من تأثير الاستثمار في العملات الرقمية على الاقتصاد الخليجي. وفيما سمحت كل من السعودية وقطر والامارات والبحرين بتداول العملات الرقمية، ترفض كل من الكويت وعُمان التداول بالعملات المشفرة حتى الآن.

وحسب وسائل اعلام أجنبية، أصبحت دول خليجية تنافس آسيا الرائد العالمي للعملات الرقمية. وبلغت قيمة شراء عملة بيتكوين في دول الخليج خلال عام 2020 نحو 13.5 مليار دولار، حسب تقرير لمركز الأبحاث الاقتصادية (مستقل).

الكويت: غياب التشريعات

في ظل التطورات المتسارعة للعملات الرقمية المشفرة، الا أن التشريعات ولوائح البنوك الكويتية تمنع التحويلات المالية لشركات التداول والوساطة المالية، خاصة التعامل والتداول في بيتكوين حتى يصدر تشريع خاص يتعلق بذلك.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي، ناصر بهبهاني، لـ «العربي الجديد» أن «الاستثمار في هذه العملات، خاصة بيتكوين، يعد استثمارا عالي المخاطر، لعدم وجود مرجعية تنظيمية لها، ولا توجد بنوك منظمة أو شركات، أو منظمات ومؤسسات تديرها، ومن المتوقع هبوط عملة بيتكوين بعد عمليات المراجعة التي ستتم قريبا من قبل الدول والبنوك المركزية الدولية».

وقال بهبهاني ان غياب التشريعات واللوائح التي تنظم عمليات التداول يسمح للشركات والأفراد بالترويج لعمليات تداول وهمية، وممارسة عمليات النصب والاحتيال ضد المواطنين والشباب الكويتيين. وأوضح أن هناك العديد من البنوك المركزية في العالم تسعى لتبني العملات الرقمية، مشيرا الى تصريح رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي أكدت وجود خطط للاتحاد الأوربي لطرح اليورو الرقمي خلال الفترة المقبلة.

السعودية: إقبال من الشباب

كانت السعودية من بين الدول التي حذَّرت من التعامل بالعملات المشفرة، حيث نبهت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الى خطورة التعامل بالعملة الالكترونية الافتراضية؛ لكونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة. ولكن بعد ذلك عقدت شركة المدفوعات الرقمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها Ripple شراكة مع البنك المركزي السعودي لاتاحة العملات الرقمية في المُعاملات المالية الداخلية والدولية.

من جانبه، قال المحلل المالي السعودي، علي الزهراني، ان هناك مخاوف من التركيز على تداولات العملات الرقمية مثل «بيتكوين»، مشيرا الى أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق حول تسعيرها، أو نسب المخاطرة حولها.

الإمارات: مبيعات قوية

كانت الامارات من أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي سمحت بتداول العملات الرقمية ومن بينها بيتكوين، كما اقترحت الرقابة المالية الاماراتية اطارا تنظيميا يعترف بمساواة العملات الرقمية للأوراق المالية المعتادة من حيث الأسس الاقتصادية. وفي هذا الاطار، قال المدير العام لمؤسسة «المسار» للدراسات الاقتصادية والنشر الاماراتية، نجيب الشامسي، لـ «العربي الجديد»، ان الامارات برزت كاحدى الدول القوية لشراء العملات الرقمية، لتستحوذ على أكثر من 25% من اجمالي التمويلات الخليجية التي تم جمعها خلال عام 2019.

قطر: عملة مدعومة بالذهب

مع تزايد الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية، تسعى السلطات القطرية الى مواكبة التطور الهائل والثورة المالية التكنولوجية، حيث انطلقت في قطر ولأول مرة في العالم منصة الكترونية اسلامية لتبادل العملة الرقمية المدعومة بالذهب، تُعرف بـ «آي-دينار» من قطر. وتعتمد منصة «آي-دينار» على كونها رمزا الكترونيا قائما على أساس تبادل العملة الرقمية، فيما تُدعم قيمتها الأولية البالغة دينارا بغرام من الذهب، فهي ليست عملة رقمية فحسب، لكن لها مقابل عيني حقيقي من الذهب.

بدوره، أكد الباحث الاقتصادي القطري، خالد الفرحان، أن أهم ما يميز عملة «آي- دينار» ويمنح من يتعامل بها الثقة والأمن هو أن لها مقابلا عينيا من الذهب وليست مجرد رمزاً الكترونياً، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الشباب القطري يقبل بصورة كبيرة على التداول في العملات الرقمية.

سلطنة عمان: تحذير من التداول

تتخذ السلطات العمانية نهجا متشددا ضد العملات المشفرة، حيث حذر البنك المركزي العُماني من استخدامها، وأكد أنه لا يكفل مثل هذه العملات. ولم يمنح البنك المركزي العُماني أي صلاحية أو ترخيص لأي مؤسسة أو هيئة لتداول العملات الرقمية المشفرة أو ما شابهها.

البحرين: منح ترخيص

تعد البحرين أول دولة في المنطقة تصدر ترخيصا لتداول العملات الرقمية، ويمكن لأي متداول فتح حساب عن طريق البنك وتداول العملات الرقمية. كما أصدر مصرف البحرين المركزي بورصة العملات المشفرة تسمى «كوين مينا»، مع «ترخيص شركة خدمات الأصول المشفرة - الفئة 2»، ما يمهد الطريق لبدء عملياتها داخل البلاد. وحصلت بورصة الأصول الرقمية ومقرها البحرين على الترخيص، بعد تلبية جميع المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية التي حددها مصرف البحرين المركزي.

