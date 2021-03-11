«المركزي المصري»: 35.46 مليار جنيه ودائع العملاء

مال وأعمال

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أكتوبر 2020، بنحو 35.464 مليار جنيه، لتسجل 5.088 تريليونات جنيه مقابل 5.053 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.

وأوضح المركزي، أن الودائع الحكومية تراجعت بقيمة 11.3 مليار جنيها، لتبلغ 874.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 885.44 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي أمس، ان الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 756.18 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 108.96 مليارات جنيه، مشيرا الى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أكتوبر لتبلغ 42.139 تريليون جنيه مقابل 4.167 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.

وأشار «المركزي المصري» الى زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية الى نحو 3.56 تريليونات جنيه بنهاية أكتوبر 2020، من 3.514 تريليونات بنهاية سبتمبر السابق له، كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 653.85 مليار جنيه مقابل 653.53 مليار جنيه في الشهر السابق له.

