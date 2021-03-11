واشنطن تدعو السودان إلى تشكيل «حكومة جامعة وتمثيلية»

عربيات ودوليات

رأت الولايات المتحدة أنه «آن الأوان لتشكيل حكومة جامعة وتمثيلية» في السودان و»لإرساء سلام شامل ودائم» في هذا البلد، على ما أعلنت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد. وقالت توماس-غرينفيلد «على السودان أن ينهي تشكيل مجلس تشريعي انتقالي جامع يضم 40% من النساء على الأقل. وعليه تشكيل القوى الأمنية اللازمة في دارفور» مذكرة بهجوم وقع في يناير في هذه المنطقة تسبب بسقوط «163 قتيلا ونزوح 50 ألف شخص».

وأوضحت أن «على الحكومة أن تتخذ خطوات اضافية للتحقق من ان خطتها للحماية ستمنع أعمال عنف جديدة وستحاسب المسؤولين عن هذا الهجوم».

