تبخر كنوز سورية الأثرية .. العالم ينزف ثقافياً

عربيات ودوليات

لم تغيّر عشر سنوات من حرب مفروضة وجه سورية عبر تدمير حاضرها وتهديد مستقبل شعبها فحسب، بل أتت على معالم أثرية عريقة وقضت على تراث رمزي ثمين من دون رجعة.

فسورية التي مرت عليها حضارات عدة، من الكنعانيين مرورا باليونانيين والرومان والبيزنطيين، تاركة تراثاً شاهداً عليها، سواء في تدمر وحلب وإدلب ودرعا ودمشق والرقة وغيرها، خسرت العديد من تلك الكنوز.

وهمجية الجماعات الإرهابية التكفيرية التي ضربت التراث الثقافي أسوأ ما مرّ أيضا على أجيال كثيرة.

فخلال سنوات قليلة، تحوّلت مدن قديمة إلى ساحات قتال واستحالت الأسواق الأثرية دماراً، ونُهبت قطع من مواقع أثرية أو متاحف كانت تحفظ بين جدرانها روايات من التاريخ.

ولعل قاعات متحف تدمر العريق في وسط البادية السورية، لشاهدة على كل تلك الهمجية. فقد كسر وحطم أنصار «داعش» العديد من التماثيل الأثرية التاريخية، قبل أن ينقل بعضها إلى خارج المدينة.

ويعود تاريخ مدينة تدمر المعروفة بـ«لؤلؤة الصحراء» أو «عروس البادية»، الى أكثر من ألفي عام وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» للتراث العالمي الإنساني.

في العام 129، منح الإمبراطور الروماني أدريان تدمر وضع «المدينة الحرة». وعرفت آنذاك باسمه «أدريانا بالميرا»، وعاشت عصرها الذهبي في القرن الثاني بعد الميلاد.

كما عرفت المدينة أوجّ ازدهارها في القرن الثالث في ظل حكم الملكة زنوبيا التي تحدّت الإمبراطورية الرومانية.

لكن وحشية «داعش» خرّبت المدينة، فدمر عناصره تمثال أسد أثينا الشهير ومعبدي بعل شمين وبل بالمتفجرات، كما قضوا على عدد من المدافن البرجية، وحولوا قوس النصر الشهير إلى رماد.

ولم تقتصر آثام التنظيم على تدمير آثار المدينة فحسب، إذ ارتكب عناصره أشنع جرائمهم فيها. واستخدموا المسرح الروماني لتنفيذ عمليات إعدام جماعية بثوا صور بعضها عبر أدواتهم الدعائية.

تعليقا على هذا الواقع، قال جاستين ماروزي، المؤلف والمؤرخ الذي كتب عن المنطقة وتراثها، لوكالة فرانس برس «بكلمتين، إنها كارثة ثقافية».

كما أوضح ماروزي، مؤلف كتاب «الإمبراطوريات الإسلامية: خمس عشرة مدينة تعرّف الحضارة»، «عندما يتعلق الأمر بسورية والشرق الأوسط على وجه الخصوص، لا يسعني إلا التفكير على الفور بتيمور، أو تيمورلنك الذي تسبب بجحيم هنا عام 1400».

يشار إلى أن تقريرا نشرته مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السورية لحماية الآثار ومقرها باريس، العام الماضي، ذكر أن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية نُهبت من المتاحف والمواقع الأثرية منذ بداية الحرب والفوضى التي أغرقت بها سورية.

