أميركا وأوروبا ترفضان رفع «قانون قيصر»: لا تطبيع مع دمشق قبل الانتقال السياسي

عربيات ودوليات

واشنطن- بروكسل- الوكالات: علق متحدث باسم الخارجية الأميركية على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، التي انتقد فيها «قانون قيصر» الأميركي، مشددا على أهمية لجوء نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث: «أعتقد أن الاستقرار في سورية والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد». وأضاف «أن الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سورية هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية».

وتابع «يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة من أجل تحقيق نهاية مستدامة لمعاناة الشعب السوري».

وفي بروكسل قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا يمكن التطبيع مع النظام السوري أو رفع للعقوبات عنه أو دعم جهود إعادة الإعمار ما لم يوضع جدول انتقال سياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد بوريل أمام البرلمان الأوروبي بمناسبة دخول الحرب السورية عامهما العاشر أن هذا الجدول يجب أن يستكمل بصياغة دستور للبلاد وتنظيم انتخابات حرة.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن الأسد لا يرغب بإجراء انتخابات حرة وعادلة، بل انتخابات يكون هو الرابح فيها على حد تعبيره. وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي غير قادر بمفرده على حل الأزمة السورية، وأنه يتعين ممارسة ضغوط من الأطراف المعنية لتحقيق انتقال سياسي في سورية.

