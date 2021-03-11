فرنسا ترفع السرية عن وثائق حرب استقلال الجزائر

عربيات ودوليات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن قرار لتسريع وتيرة رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بحرب استقلال الجزائر عن فرنسا بين عامي 1954-1962. يأتي هذا الإجراء وسط سلسلة خطوات اتخذها ماكرون لتصالح فرنسا مع ماضيها الاستعماري، والتصدي لتاريخها الوحشي مع الجزائر التي خضعت للحكم الفرنسي لمدة 132 عاما حتى استقلالها عام 1962. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الوكالات المتخصصة بمجالات الأرشيف ستسمح الآن باستخدام إجراء جديد لرفع السرية عن وثائق تعود لعام 1970 وما قبلها، والتي كانت سرية في السابق لأغراض الأمن القومي. وأضاف البيان أن ذلك سيشمل مخطوطات متعلقة بحرب الجزائر.