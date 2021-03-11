تحالف دولي لإنتاج لقاحات بسرعة «خارقة»

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نيويورك- الوكالات: أعلن تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الدولي «سيبي» امس عن وضع خطة من أجل تطوير لقاح في غضون مئة يوم فقط، لأي وباء قد يظهر في المستقبل.

وتم تشكيل تحالف «سيبي» للاستعداد لتهديدات الأمراض المعدية المستقبلية. وأطلق التحالف استراتيجية، مدتها خمس سنوات، بقيمة 3.5 مليار دولار لمعالجة مخاطر الأوبئة في المستقبل.

وأكد أن هناك حاجة لفعل المزيد بشكل عاجل للتخفيف من التهديد الذي تمثله السلالات الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك للاستعداد للأمراض المعدية الجديدة.

وقال التحالف في بيان إنه يخطط من أجل ضغط المدة التي تطور فيها اللقاحات إلى الثلث، على اعتبار أن تطوير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد استغرقت نحو 300 يوم.

ودعا التحالف الحكومات ومنظمات الصحة العالمية والشركاء الآخرين إلى دعم ما اعتبره «استثمارا مهماً في الأمن الصحي العالمي والاستفادة من ثورة اللقاحات التي حفزها فيروس كورونا».

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف، ريتشارد هاتشيت، إن «لدينا الآن الأدوات اللازمة للحد بشكل كبير أو القضاء على مخاطر الأوبئة في المستقبل»، مشيرا إلى ضرورة «الاستثمار الآن في اللقاحات والتدابير البيولوجية المضادة التي نحتاجها». وتم إنشاء تحالف «سيبي» في عام 2017، بتمويل أولي من المانحين من ألمانيا واليابان والنرويج ومؤسسة «بيل وميلندا غيتس»، و«ويلكوم تراست» الخيرية العالمية للصحة وشركة «نستلة» ومصرف «سوميتومو ميتسوي» الياباني. ولعب التحالف دورا رئيسيا في تمويل تسعة برامج لدعم البحث العلمي وتطوير لقاحات جديدة مضادة لـ»كوفيد-19».

كشفت نتائج دراسة علمية أن لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لفيروس «كورونا» المستجد «فعال للغاية ضد المتغير الأكثر عدوى من الفيروس التاجي والذي تم اكتشافه لأول مرة في البرازيل. وأحيت النتائج التي توصلت إليها دراسة جديدة، نُشرت في مجلة «نيو إنغلند جورنال أوف ميديسن» الآمال في أن جهود التطعيم المستمرة ستساعد في الحد من انتشار وباء «كورونا».

وأجرى الدراسة علماء مع مصنعي اللقاحات - شركة «فايزر» الأميركية والشريك الألماني «بايونتيك»، وباحثون في فرع جامعة تكساس الطبي في جالفستون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء الصحة العامة من أن المتغيرات الأكثر قابلية للانتقال يمكن أن تؤدي إلى زيادة أخرى في حالات «كوفيد -19»، خاصة مع رفع القيود في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

وقالت الدراسة بأن جميع العينات التي أخذت من المصابين بهذه الطفرة التي توصف بـ«السوبر كورونا» أظهرت بأن اللقاح فعال جدا وأنه لا اثر للفيروس بعد الجرعة الثانية للقاح.

