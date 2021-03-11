بغداد تنفي تأكيدات مواقع التواصل: لا تطبيع مع إسرائيل

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: نفت الرئاسة العراقية صحة معلومات تناقلتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن استعداد بغداد للتطبيع مع إسرائيل.

وقالت في بيان إن «وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية برهم صالح مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين».

وأضاف البيان «ما تم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك»، داعيا وسائل الإعلام والمدونين «لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي». واعتبر البيان الرئاسي أن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى ولغايات «مريبة».

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، والموقف الرسمي حتى الآن هو داعم للقضية الفلسطينية ورافض للتطبيع. وترفض أغلب القوى السياسية العراقية التطبيع مع إسرائيل، وتبنت قوى سياسية مواقف رافضة لأي حالة تطبيع مع إسرائيل.

على صعيد اخر، يتزايد الجدل في العراق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت البرلمان العراقي على فقرات منه. ويرتبط الجدل بأهمية هذه المحكمة التي ستكون الجسم القضائي الأعلى في البلاد، المتخصص بالفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمتد أحكامها للفصل في دستورية القوانين من عدمها.

ويحاول نواب يشكلون أغلبية في البرلمان العراقي تمرير نصوص قانونية حول وجود رجال دين ضمن هيئة قضاة المحكمة بشكل يسمح لهم بالتصويت على مشاريع القوانين، وهو ما أثار حفيظة ناشطين وقانونيين عراقيين على ما اعتبروه «بدعة» قانونية تؤثر على مسار القضاء في البلاد.

والمحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية عراقية تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العراقي، ممثلا بمجلس القضاء الأعلى، كما أنها مستقلة عن الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد. وفي العراق، تتميز هذه المحكمة بأهمية خاصة نابعة بشكل جزئي من عدد القضايا التي حسمتها منذ تأسيسها في العام 2005 والبالغ عددها 2227 قضية، وهو «أكبر عدد قضايا حسمت أمام أي محكمة دستورية حول العالم مقارنة بتاريخ التأسيس» بحسب موقع المحكمة الاتحادية العراقية الإلكتروني. لكن أهمية المحكمة الحقيقية تكمن في اختصاصها المعقد، وسلطتها الكبيرة على مجريات القرار في العراق، إذ إنها تحكم في النزاعات بشأن قضايا الانتخابات وتصدق على نتائجها، كما إنها تفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات، وتفصل بدستورية التشريعات والقوانين وتفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء كما أنها تفصل بين الجهات القضائية المختلفة.

ويقول خبراء إن قانون المحكمة الحالي لا ينظم طريقة اختيار قضاة جدد بدلا عن القضاة الذين تولوا مسؤولية المحكمة منذ تأسيسها، والذين توفي بعضهم فيما تقاعد آخرون نتيجة العمر المتقدم.

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الخبراء القانونيين العراقيين يطعنون في دستورية قانون المحكمة الاتحادية نفسه، وهي «مفارقة مؤلمة» بحسب خبير قانوني، قال إن «المحكمة نفسها قضت في 2019 بعدم دستورية مواد في القانون الذي تأسست عليه».

