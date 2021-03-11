الكاظمي طلب من وزرائه زيارة الناصرية أسبوعياً

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بغداد- الوكالات: طلب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، من الوزراء أن «يتوجهوا إلى مدينة الناصرية بشكل أسبوعي»، لكي «يروا معاناة الناس»، فيما بدا مسعى جديدا من حكومة الكاظمي لتخفيف التوتر المستمر في هذه المدينة الجنوبية التي تشهد اضطرابات منذ أسابيع. وقال الكاظمي في جلسة مسجلة لحكومته، إنه على الوزراء «واعتبارا من هذه الجلسة، وكل ضمن اختصاصه، وضمن جدول يعده رئيس الوزراء، أن يذهبوا إلى مدينة الناصرية أسبوعيا».

وأضاف الكاظمي إن على كل واحد من الوزراء أن «يشرف على وزارته داخل المحافظة كي يرى معاناة الناس، وليس في الناصرية فقط، وإنما في كل المحافظات.»

وخلال الجلسة، طلب الكاظمي من وزيري العمل والتجارة «العمل بكل جهدهما» استعدادا لقدوم شهر رمضان من أجل «دعم شريحة الفقراء».

وشهدت الناصرية خلال الأسابيع الماضية موجة احتجاجات قتل خلالها العديد من المتظاهرين، خلال صدامات مع قوات الأمن.

