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رامي جمال يغني للمرة الأولى بالخليجي


طرح المطرب المصري رامي جمال، أحدث أغنياته باللهجة الخليجية، بعنوان «بتتجاوز»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب». تقول كلمات الأغنية: «بتتجاوز حدود الظن والريبة بتتجاوز شعور الشوق وتعذيبه ويصير اللي حصل ذكرى تواجه أمسك اببكرا بتتغير وتتحير على طول الألم والجرح يبقى عمرك قصير». «بتتجاوز» من كلمات صاحب السمو سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم. وقبل طرح الأغنية كتب رامي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع واثق في ذوق الجمهور والرقي».


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