بانه: كل أغنية أديتها تعني لي شيئاً.. ولها ذكريات جميلة

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أطلقت الفنانة بانه البوماً غنائياً منوعاً ضم جميع الاغاني التي اطلقتها وهو اول البوم لها حيث اكدت من خلال تصريحها لـ«النهار» بانها فضلت ان يضم البومها الغنائي كل اغانيها التي اطلقتها وليس ان تطلق فيه الجديد خاصة ان تلك الاغاني قد لاقت استحسان الجميع سواء في الخليج او الوطن العربي. وتحدثت قائلة: الالبوم الغنائي يضم العديد من الاغاني المتنوعة والتي تم ادائها باللهجة اللهجة اللبنانية والمصرية كما يحتوي على اول اغنية قمت بها حتى آخر اغنية اديتها وهي «شو الحل» وخاصة ان تلك الاغاني حازت في السوشيال ميديا على اعداد كبيرة من المشاهدة وهذا الامر جعلني سعيدة فيما قدمت كما ان هناك اغنية قادمة سيتم الاعلان عنها خلال عيد الفطر المبارك ومن ضمن المشاريع ايضا سيكون لدي حفل غنائي على الـ«اونلاين» في مطلع شهر ابريل القادم وسيتم الاعلان عن الاغاني التي سيتم اداؤها.

«شو الحل»

وعن اغنيتها «شو الحل» قالت: هي من انتاج شركة Universal Music MENA وهي الأغنية الرئيسية في الألبوم وهي مزيج موسيقي من الايقاع الشرقي واللاتيني من كلمات بيار حايك وألحان يحيى الحسن وتوزيع عمر صباغ وتعالج الاغنية الموضوع الرئيسي والمشترك في العلاقات العاطفية عامة أي الزواج والارتباط والصراعات التي يواجهها الثنائي ليس فقط في عالمنا العربي بل حول العالم.

واضافت ايضا: تم تصوير الاغنية في البحرين وعن بُعد على طريقة الـAnimation فيديو تحت ادارة المخرج محمد بساط الذي قدم لبانه نموذجاً جديداً من حيث الطرح لم يسبق أن قدمته في أعمالها السابقة أضف الى ليلى شرف الدين التي نفذت قصة الكليب من خلال الرسومات الخاصة بالشخصيات وجعلتها تبدو حقيقية كما ان «شو الحل» انعكاس لطموحاتي الموسيقية وأهدافي الفنية.

أغان متنوعة

واما عن الالبوم قالت: يضم الالبوم عدداً من الاغاني المتنوعة ومنها اغنية «شو بنا» وهي باللهجة اللبنانية من كلمات بيار حايك والحان يحيى الحسن وتوزيع عمر صباغ وتعتبر من الأعمال الغنائية المختلفة من حيث الكلمة واللحن والتوزيع وهي من احلى الاغاني وايضا اغنية «كل ما التقينا» ا?غنية نزلت في 2019 ‏وكانت ا?ول شيء أعمله كدراما او ستايل كلاسيك خاصة انني احب ان اؤدي مثل تلك النوعية من الاغاني ولكن لاتكون هناك فرصة وايضا اغنية «عالبال» وهي اول ‏ا?غنية اقدمها بالمصري وقد صورناها كليب بشوارع اسطنبول وايضا ساحة تقسيم بين الناس وهي اخراج فايز امين وايضا يضم الالبوم اغنية «شو حلو نحنا» وهو اول سنغل بمسيرتي الغنائية وهي تعني لي كثيرا وهناك اغنية «عكس الشي» من كلمات الشاعر بيار حايك وألحان يحيى الحسن وتوزيع عمر صباغ صورت على طريقة الفيديو كليب في استوديو خاص في اسطنبول تحت اخراج Rifat Can Cihangir وجاء العمل المصور واقعيا وبعيدا عن التكلف والمؤثرات الخاصة.

ألبوم واحد

واضافت ايضا: احببت ان يستمع جمهوري الى كل ا?لاغاني التي اديتها تحت ا?لبوم واحد وكان دائما حلمي ‏ا?ن يكون عندي البوم وفكرت ان تكون انطلاقتها هذه السنة ‏وبنفس الوقت اختم سنتين من بداياتي الغنائية وكل اغنية تعني لي شيئاً وكل مرحلة وكل اغنية لها معنى وذكريات وعلمتني كثيرا وخلال هذه السنة هناك أشياء كثيرة سيتم الاعلان عنها واقول لمحبيني «انتو اكبر جزء في هالمسيرة وبدون دعمكم انا ولا شي».

