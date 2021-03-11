ظافر العابدين يخوض تجربة الإخراج السينمائي

إضاءات

لأول مرة يخوض الفنان التونسي ظافر العابدين تجربته الأولى كمخرج سينمائي من خلال الفيلم التونسي «غدوة». ظافر العابدين سيشارك في بطولة الفيلم الى جانب الاخراج، كما يشارك في الانتاج وكتابة السيناريو. الفنان التونسي نشر صورة من حفل الاعلان عن الفيلم، على حسابه الخاص على موقع «انستغرام»، وعلق قائلا: «بعد ا?يام بداية تصوير فيلم غدوة... متحمس جدا لا?ول تجربة ا?خراجية». وفيلم «غدوة» من تأليف أحمد عامر، وبطولة ظافر العابدين، ونجلاء بن عبد الله، والبحري الرحالي، وغانم الزرلي، ورباب السرايري، وأحمد برهومة، وانتاج ظافر العابدين ودرة بوشوشة. يذكر أن الفنان التونسي ظافر العابدين قد عرض له مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل «عروس بيروت»، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي.