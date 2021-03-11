جومانا مراد أهدت تكريمها بمهرجان التميز والجودة لوالدتها

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أهدت الفنانة جومانا مراد تكريمها من مهرجان التميز والجودة لوالدتها.

وعبرت عن سعادتها بتكريمها، حيث قالت: «سعيدة لتكريمي من مهرجان التميز والجودة في دورته الثامنة وأشكر الجمهور على التصويت لصالحي واختياري أفضل ممثلة عربية في استفتاء المهرجان».

وأضافت: «وأشكر ادارة مهرجان على هذا التنظيم الرائع.

وهذا التكريم له مذاق خاص لأنه في شهر المرأة الاثنين المقبل 8 مارس الذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وبعد أيام نحتفل بعيد الأم».

وتابعت: «وأهدي تكريمي لوالدتي اغلى انسانة في حياتي لدعمها الدائم لي في رحلتي الفنية حتى وصلت الى ما أنا عليه الآن، وربنا يخليها ويديم عليها الصحة ويطيل في عمرها وكل سنة وكل أم بخير وسعادة»..

ومن ناحية أخرى، تنشغل جومانا مراد حاليا بتصوير مسلسلها الجديد «مش هنفرح بيكي»، والذي تدور أحداثه في 5 حلقات حول قضايا المرأة، وهو من تأليف شهيرة سلام، واخراج محمد حماقي.

