loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

Top Movies


Tom and Jerry فيلم رسوم متحركة وكوميدي وعائلي للمخرج تيم شوري، والنجوم مثل: كلوي غرايس موريتز وكولن جوست ومايكل بينا. The Croods:ANew Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وإيماستون وريان رينولدز. The Little Things فيلم جريمة ودراما وإثارة، للمخرج جون لي هانكوك، والنجوم مثل: دينزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو. Wander Woman 1984 فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج باتي جينكيز، والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستن ويغ. The Marksman فيلم أكشن واثارة، للمخرج روبرت لورينز، والنجوم مثل: كاثرين وينيك وليام نيسون وتيريزا رويز. NomadLand فيلم دراما، للمخرج كلوي تشاو، والنجوم مثل: فرانسيس مكدورماند وديفيد سترايثرن وليندا ماي. Judas and Black Messiah فيلم سيرة ذاتية ودراما وتاريخي، للمخرج شاكا كينج، والنجوم مثل: دانيال كالويا ولاكيث شاتفيلد وجيسي بليمنز. Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج، بول آندرسون، والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جا ورون بيرلمان. Land فيلم دراما، للمخرج روبن رايت، والنجوم مثل: روبين رايت وديميان، بيشير وارين كريستي. News of the World فيلم أكشن ومغامرات ودراما، للمخرج بول غرينغراس، والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل وإليزابيث مارفيل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة