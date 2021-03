Top Movies

إضاءات

Tom and Jerry فيلم رسوم متحركة وكوميدي وعائلي للمخرج تيم شوري، والنجوم مثل: كلوي غرايس موريتز وكولن جوست ومايكل بينا. The Croods:ANew Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وإيماستون وريان رينولدز. The Little Things فيلم جريمة ودراما وإثارة، للمخرج جون لي هانكوك، والنجوم مثل: دينزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو. Wander Woman 1984 فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج باتي جينكيز، والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستن ويغ. The Marksman فيلم أكشن واثارة، للمخرج روبرت لورينز، والنجوم مثل: كاثرين وينيك وليام نيسون وتيريزا رويز. NomadLand فيلم دراما، للمخرج كلوي تشاو، والنجوم مثل: فرانسيس مكدورماند وديفيد سترايثرن وليندا ماي. Judas and Black Messiah فيلم سيرة ذاتية ودراما وتاريخي، للمخرج شاكا كينج، والنجوم مثل: دانيال كالويا ولاكيث شاتفيلد وجيسي بليمنز. Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج، بول آندرسون، والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جا ورون بيرلمان. Land فيلم دراما، للمخرج روبن رايت، والنجوم مثل: روبين رايت وديميان، بيشير وارين كريستي. News of the World فيلم أكشن ومغامرات ودراما، للمخرج بول غرينغراس، والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل وإليزابيث مارفيل.