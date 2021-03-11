أفكار متميزة لتزيين جدران مطبخك

مرأة

مع انتشار موضة المطابخ المفتوحة أصبحت أناقة المطبخ جزءاً أساسياً من أناقة المنزل فهو لم يعد مختفيًا وغير ظاهر لعيون ضيوفك كما كان من قبل. ولنساعدك على تصميم مطبخ متميز وأنيق جئنا لك بخمسة أفكار متنوعة لتزيين جدران مطبخك واعطائها مظهرًا بديعًا يضفي المزيد من التميز والجمال على المكان.

1- استخدام الحجارة والطوب اللبني لتزيين جدار المطبخ يعطيه لمسة طبيعية وأناقة غير متكلفة. تلائم الحجارة المطابخ الكلاسيكية والروستيك ولكن يمكن استخدامها في المطابخ المودرن أيضًا لكسر حدة الزوايا الحديثة لهذه المطابخ.

2- الرخام بالطبع من أفخم الخامات المستخدمة في المطابخ وأكثرها عملية وانتشار. ولكن بدلاً من استخدامه في الأرضيات وأسطح التحضير فقط يمكنك استغلاله لتزيين أحد الجدران لاضفاء فخامة اضافية على مطبخك. يمكنك استخدام لوح رخام كامل في تصميم الجدار أو تقطيعه لأشكال هندسية متلاصقة لتعطي مطبخك مظهر مبتكر وأكثر عصرية.

3- البلاطات المنقوشة والملونة اختيار رائع لديكور مطبخك، فهي تمكنك من دمج عدة ألوان وكسر رتابة الألوان المحدودة في معظم المطابخ كما تمكنك من اضافة عنصر فني ولمسة من التراث والأصالة لمطبخك خاصة لو اخترتي نقوش عربية. ويمكنك أيضًا اختيار بلاطات منقوشة بأشكال هندسية أو ورود أو أي شكل تفضلينه. وبالطبع يفضل أن تستخدمي هذه البلاطات المنقوشة في جدار واحد فقط أو شريط عرضي من جدار أو أكثر حتي لا تتسبب الألوان والنقوش الكثيرة في التقليل من أناقة مطبخك.

4- اذا كنت من محبي الفنون والتفاصيل الدقيقة فالموزاييك هو الاختيار الأمثل لك حيث يمكنك استخدامه في عمل تصميمات فنية ولوحات رائعة لتزيين جدار مطبخك واعطائه مظهر متميز جدًا. وحتى اذا استخدمتي لون واحد من الموزاييك فوحداته الصغيرة المتراصة ستضفي على مطبخك الحس الفني والمظهر الأنيق.

5- من أحدث صيحات الديكور تحويل أحد الجدران أو جزء منه الى سبورة أو لوح كتابة كبير وهي فكرة ظريفة وعصرية تمكنك من استخدام حائط مطبخك بشكل مبتكر لكتابة وصفات الطبخ أو قوائم التسوق حتي لاتنسيها.. يمكنك أيضًا الرسم على هذه السبورة بالطباشير لتجددي مظهر مطبخك كل فترة أو حتى لتتركي رسائل لطيفة لزوجك وأولادك.

