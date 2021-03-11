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حلوى

الوافل بالأناناس والفاكهة المجففة


المقادير: 6 - 8 أشخاص. 2 كوب طحين. 3 ملاعق كبيرة سكر. 4 بيضات. 1 1/4 كوب حليب سائل. 1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر. 1/2 كوب زيت نباتي. 1 ملعقة صغيره ملح. ملعقة صغيرة فانيليا. للتقديم: علبة أناناس محفوظة بالشراب السكري. حفنة من الفاكهة المجففة. طريقة التحضير: اخلطي الطحين مع البيكنج بودر والسكر والملح واصنعي حفرة في الوسط. اخفقي البيض مع الزيت والحليب ثم أضيفي الخليط للطحين وقلبي حتى تتكون لديكِ عجينة سائلة. ادهني بفرشاة بزيت خفيف سطح جهاز الوافل. اسكبي بفنجان متوسط من العجينة على سطح الوافل الساخ ن واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج. رصي وحدات الوافل في طبق التقديم وأضيفي قطع الأناناس مع الفواكه المجففة والشراب السكري وقدميها دافئة.


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