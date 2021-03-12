وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أن الدفعة الثامنة من لقاح «فايزر- بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ستصل إلى البلاد بعد غد الأحد.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بالوزارة د. عبدالله البدر لـ «كونا» إن هناك دفعة أخرى من لقاح «استرازينيكا» ستصل البلاد خلال الأيام المقبلة.

وأكد البدر أن الوزارة تقوم بشكل دائم ومتواصل بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها، فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى حرص الكويت على مواجهة جائحة «كورونا»، لافتا الى أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.

وأفاد أن انتظام وصول كميات لقاحات «فايزر» سيسهم برفع وتيرة التطعيمات بشكل ملحوظ تدريجيا إضافة إلى لقاح «استرازينيكا» المتوافر بكميات مطمئنة حاليا ويتم منحه للشرائح المستهدفة وفق آلية التطعيم.

وجدد البدر دعوة المواطنين والمقيمين الى ضرورة التسجيل في المنصة الخاصة بالتطعيم مع الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة وافقت للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الأهلية القائمة في مبنى مستقل على شراء الطعوم الواقية من فيروس «كورونا» من الوكيل المحلي أو الشركات المنتجة له بعد ترخيصها واعتمادها من وزارة الصحة لتقديم خدمة التطعيم.

