وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء في بلدية الكويت فيصل صادق إغلاق ناد صحي بمنطقة العديلية وذلك لمخالفته الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال صادق في تصريح لـ «كونا» إن لجنة الاشتراطات الصحية قامت بجولة تفتيشية على عدد من الأنشطة والأندية الصحية وقامت بإغلاق ناد صحي خالف عددا من تعليمات السلطات الصحية مثل زيادة أعداد الاشخاص المتواجدين بالنادي وعدم التقيد بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي. وأشار إلى أن جولة اللجنة الصحية أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات كما أغلقت محالا تجارية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي.

ودعا أصحاب المحال والمجمعات التجارية والنوادي الصحية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية بارتداء القفازات والكمامات وإلزام الجمهور بالحفاظ على التباعد الجسدي تجنبا للمخالفة.

ولفت الى تواصل الجولات الميدانية من قبل اللجنة الصحية على المحال في جميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات الصحية.

