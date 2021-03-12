وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية عن عدد مخالفي قرار حظر التجوال والحجر المنزلي ليوم الاربعاء الموافق 10 مارس 2021، والبالغ عددهم 27 شخصا منهم 19 مواطنا و8 وافدين من جنسيات مختلفة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية باحالتهم لجهات التحقيق المختصة وسجلت قضايا بحقهم. وقد جاءت حصيلة مخالفات حظر التجوال 27 شخصا متوزعين على مناطق البلاد جاء أعلاها في محافظة الاحمدي بـ 12 مخالفاً يليها محافظة حولي بـ 8 اشخاص، والعاصمة 3 اشخاص ومبارك الكبير شخصين والفروانية والجهراء لكل منهم بمخالف واحد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.