وطن النهار

تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة تسلل شخصين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة عن طريق البحر وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أن رجال خفر السواحل رصدوا طراداً يدخل إلى المياه الاقليمية وعليه تم توجيه دورية بحرية للتعامل معه. وأضافت أنه عند مطالبته بالتوقف رفض قائد الطراد الامتثال للأوامر محاولاً الهروب إلى خارج المياه الإقليمية حيث تم تعقبه والسيطرة عليه بقوة السلاح. وبينت أنه اتضح وجود شخصين على الطراد وتم ضبطهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.