وطن النهار

أعلن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن استعداد البلدية لإصدار تراخيص البناء في المدن الاسكانية الجديدة المطلاع وجنوب غرب عبدالله المبارك، لافتا إلى أن الادارات المختصة ستباشر استقبال طلبات بناء القسائم السكنية بدءاً من بعد غد الأحد.

وأكد المنفوحي في تصريح صحافي أنه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان شايع الشايع بضرورة إصدار تراخيص البناء حسب الموعد المعلن مسبقا من قبل البلدية للبدء بتوزيع إذونات البناء للمواطنين والخاصة بقسائمهم الإسكانية في مشروع مدينة المطلاع السكنية ومشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك اعتباراً من بعد غد الاحد.

ولفت الى جاهزية الاطقم الفنية والتي ستباشر في استخراج اذن البناء للمواطنين في المنطقتين، حرصا من البلدية على تلافي اي تأخير وضرورة البدء في إصدار تراخيص البناء للمدن الجديدة في مواعيدها ليتمكن اصحاب القسائم السكنية البدء في أعمال بناء قسائمهم.

وأوضح أن الطواقم الفنية من مهندسات ومهندسين انهوا جميع الترتيبات والاستعدادات الخاصة باصدار تراخيص الاذن بالبناء عن طريق المنصة الإلكترونية التابعة لبلدية الكويت، مؤكدا الحرص على سير عملية آلية اصدار اذونات البناء بالشكل الصحيح تسهيلا على المواطنين من خلال اصدارها إلكترونياً والذي يوفر الوقت والجهد واختصار إنجاز معاملة رخصة البناء.

