وطن النهار

بتوقيع بلدية الكويت عقدت المرحلة الثانية من تطوير منطقة أسواق المباركية، والتي تتضمن مناطق رئيسة تحتوي على فندق تراثي ومواقف أرضية ومركز معلومات للزوار إضافة إلى تطوير حديقة البلدية وستكون المباركية متنفسا سياحيا وتراثيا مع التشدد بالمحافظة على تاريخ الأجداد وهوية الأسواق التاريخية الموجودة بداخله.

ومن الأهداف الرئيسة الحرص على وجود فندق داخل إطار المشروع للتسهيل على الزوار من دول الخليج والدول العربية والأجنبية وسرعة وصولهم للمعلم السياحي.

وتشمل المرحلة الثانية من تطوير المباركية 5 مواقع رئيسة تجارية داخل حدود السوق مع إدخال مجموعة من الأنشطة الجديدة من شأنها تعزيز جاذبية «المباركية» للسياح والزوار المحليين، ومن الخارج حيث ستتميز مكونات المشروع بتصاميم معاصرة مستلهمة من تراث وتاريخ سوق المباركية لتتناغم مع المحيط الخارجي وتحافظ على هويته المميزة.

ويهدف التطوير الى وضع سوق المباركية على مقدمة الخريطة السياحية إقليمياً، حيث سيتم تجديد مرافق وخدمات السوق لتناسب المعايير العالمية للوجهات السياحية التراثية والتاريخية وجعل سوق المباركية الوجهة السياحية الأولى للمواطنين والزوار وإدراج السوق في برامج زوار الكويت الرسميين.

وتشمل الخطة تطوير الخدمات العامة وإعطاؤها شكل الطابع التراثي الكويتي القديم وتجديد وصيانة أرضيات الممرات ووضع خطة واضحة للصيانة الدورية وتوحيد شكل المحال واللوحات الإعلانية لتتوافق مع الشكل التراثي بالإضافة إلى تنظيم طرق العرض والبيع لتتناسب مع المعايير السياحية فضلا عن إنشاء نقطة أمنية وعيادة صحية لخدمة زوار السوق.

ومن أهم محاور الخطة دعم المشاريع الصغيرة مواكبة للتوجه العام في الدولة بدعم فئة الشباب التي تمثل أكثر من 65% من مكونات المجتمع، وذلك من خلال تخصيص قطاع من المحال للمشاريع الصغيرة التابعة للشباب الكويتي والحفاظ على الشكل التاريخي للقطاع بما يتناسب مع المعايير السياحية وخلق بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة عن طريق تقديم الدعم اللازم وخلق الفعاليات التسويقية.

وتهدف الخطة إلى وضع سوق المباركية على مقدمة الخريطة السياحية إقليمياً، لذلك سيتم تجديد مرافق وخدمات السوق لتناسب المعايير العالمية للوجهات السياحية التراثية والتاريخية وجعلها الوجهة السياحية الأولى للمواطنين والزوار وإدراج السوق في برامج زوار الكويت الرسميين، وإقامة حفلات تكريم لكبار الضيوف في السوق، بالإضافة إلى تسويق وترويج السوق في الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالسياحة والسفر وصناعة الضيافة داخل الكويت وخارجها، ووضع دليل وخريطة لسوق المباركية في المطار، وعلى متن بعض رحلات الخطوط الجوية الكويتية، والتواصل الدائم مع الجهات المنظمة للفعاليات وتشجيعها على المشاركة في أنشطة السوق، واستقطاب رعاة من القطاع الخاص لتنظيم أنشطة ومعارض مصاحبة للأعياد الوطنية والدينية مثل القرقيعان، والعيد الوطني ويوم التحرير وإقامة أنشطة رمضانية تتضمن على سبيل المثال معرضاً لمأكولات ولوازم رمضان، وبرنامجاً ترفيهياً يومياً وموائد إفطار صائم.

وتشمل الخطة انشاء غرف أو زوايا لأنشطة وحرف تراثية كويتية، وإنشاء ديوانية المباركية وإنشاء ذاكرة وأرشيف للسوق تتضمن النصوص والوثائق منذ الشيخ مبارك الكبير وتوفير عربات حنطور للعائلات والأطفال بمحيط المباركية تصل بينها وبين المواقف أو بينها وبين المعالم القريبة، مثل القرية التراثية، وإعداد بروشورات تعزز الصورة الذهنية للسوق وما يمثله من قيم على جميع المستويات، وبما يساعد في تكريسه كمقصد سياحي حضاري رغم طابعه الشعبي، بالإضافة إلى تعزيز حضور سوق المباركية على المنصات الإلكترونية.. وإنشاء موقع خاص بالسوق يكون مرجعاً للمعلومات الموثقة عن السوق وعن بعض جوانب الكويت التاريخية والتراثية والحضارية واستحداث لوحات إعلانية ضوئية في محيط السوق وفي شوارع المشاة والساحات المجانية وتثبيت لوحات إرشادية لتسهيل تجول الزوار في السوق، أو وضع مركز معلومات وشاشة ضوئية لهذا الغرض، وتشجيع تقديم مأكولات شعبية- سريعة كويتية وعربية وأجنبية في متناول الجميع (مثل المكبوس والكشري، أو.. الفلافل) وتحسين وتفعيل وتطوير خدمة مواقف السيارات.. في ظل الشكوى من عدم وجود مواقف كافية قريبة من السوق.. وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى السوق، وتوفير خدمة الإنترنت مجاناً واختيار بعض جدران السوق بدقة لترسم عليها رسومات جدارية فنية (غرافيتي) تراثية كويتية.

