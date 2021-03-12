وطن النهار

رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الاحمد ضربت اروع الامثلة في حفظ التراث والمحافظة على عبق الماضي ورائحة التاريخ، اذ كانت المحرك الاساس لجهود تطوير منطقة المباركية، و«الدينامو» الذي لا يتوقف عن العمل والمتابعة.

لعبت الشيخة امثال الاحمد دورا بارزا في حث الجهات الحكومية المسؤولة على القيام بدورها خير قيام، وشجعت كل من بذل وكل من اعطى، وكل من فكر ودبر ليعيد الى المباركية اناقتها وحيويتها ومكانتها التي حافظ عليها الكويتيون جيلا اثر جيل.

الشباب استمدوا من الشيخة امثال الهمة والعزيمة والنشاط اذ كانت لهم السند والمعين والمشجع والمحفز لصون التاريخ الكويتي والمحافظة على الاماكن التراثية بما تضمه من ذكريات شاهدة على عطاء الاجداد للابناء والاحفاد.

تحية عبقة معطرة الى رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الاحمد الجابر الصباح ايقونة العمل التطوعي في شتى المجالات

