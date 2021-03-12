مال وأعمال

لا صلاح للاقتصاد الا بانتشال القطاع الخاص من كبوته وتوفير السيولة اللازمة له لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مع الاسراع بتنفيذ تشريع قانوني ملزم يحمي المبادرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خطر الافلاس والاغلاقات، هكذا وصفت مصادر موثوقة لـ النهار ملامح الاصلاحات الحكومية المرتقبة، والتي وصفتها بالواقعية والبعيدة تماماً عن جيوب المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن تلك الوصفة الاصلاحية من المتوقع أن تتضمن تشريعات جديدة تلائم احتياجات المستثمرين محليين أو أجانب، بالاضافة الى اجراء تعديلات على تشريعات قائمة نتج عن تطبيقها عيوب ومطالب من الضروري تلبيتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها. ويأتي على رأس تلك التشريعات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بالاضافة الى تعديلات على قانون الافلاس قبل صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

ومن بين الاصلاحات المطلوبة: اعتماد الخصخصة كمبدأ أساسي في الاصلاح، لافتة أنه من غير المقبول وغير المعقول أن تتم اصلاحات اقتصادية في وقت تهيمن فيه الدولة على 90 بالمئة من الموارد والامكانيات الموجودة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

واستدركت قائلة إن خطة الاصلاح المرتقبة، تستهدف القيام بثورة ادارية شاملة، عمادها الرئيسي قائم على الانجاز، وأن تكون المكافآت والمزايا مقابل انجازات ملموسة وواقعية على الأرض، لا أن تعطى للكل دون تمييز.

وأوضحت أن تقليص أعداد القياديين ومنح سلطة الصرف على المشاريع لفئة محددة مشهود لها بالكفاءة وحسن التدبير هي المعيار الحقيقي الذي ستتبناه الحكومة لتحقيق الضبط المالي والاداري في أوجه الانفاق على المشاريع والقطاعات المختلفة. وقالت ان دمج الهيئات الحكومية المتشابهة في الاختصاص ومنع انشاء هيئات جديدة من بين الأولويات الحكومية في المرحلة القادمة، وأنه لا ضرورة ملحة لوضع مشاريع جديدة في خطط التنمية المقبلة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع القائمة والتي حققت درجات انجاز ملموسة ويجب الاسراع في انجازها حتى لا يترتب على اهمالها الاضرار بالقطاع العام.

وبينت أن من بين عناصر الخطة الاصلاحية القادمة: التخلص من الشركات الخاسرة عبر اعادة هيكلتها ومساعدتها للانتقال من الخسارة الى تحقيق الأرباح أو تصفيتها وبيعها.

ولم تغفل المصادر تحقيق اصلاحات ملموسة في هيكل الدعوم الحالية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة للدخل تستهدف ترشيدها والعمل على ايصالها لمستحقيها.

وأضافت أن زيادة الايرادات غير النفطية من بين الاصلاحات المالية المطلوب الاسراع، خاصة وأن القطاعات غير النفطية تتميز لديها من المقومات ما يمكنها للاسهام وبشكل أكثر فاعلية في الناتج المحلي الاجمالي والتي يأتي على رأسها القطاع الصناعي.

ومن بين ملامح الاصلاحات المقبلة موائمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل وأن تكون هناك خطة متكاملة لتحفيز خريجي الجامعات القادمين الى سوق العمل للدخول وبقوة في القطاع الخاص عبر آليات عمل تقلص فجوة المزايا بين القطاعين الحكومي والخاص وتدفع الشباب للعمل فيه.

وقالت المصادر إن توجيهات حكومية عليا صدرت للوزارات والهيئات المستقلة بأنه لا داعٍ لانشاء دراسات جديدة، فالموجود منها يكفي وكلها تصب في خانة تحقيق الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة ومراعاة ألا تكون لتلك الاصلاحات آثار جانبية يتضرر منها الاقتصاد والمواطنون.

