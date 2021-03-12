مال وأعمال

هدر العالم العربي أكثر من 40 مليون طن من الغذاء انتهت في مكبّات النفايات، في الوقت الذي تعتبر بلدان المنطقة من أكبر البلدان استيراداً للغذاء الذي ما فتئت ترتفع أسعار مدخلاته في العالم في الفترة الأخيرة.

وقال التقرير الأخير لبرنامج الأمم للمتحدة للبيئة ان المواد الغذائية المهدرة عبر العالم وصلت الى 931 مليون طن، ما يمثل 17 في المائة من الأغذية المتاحة للمستهلكين في عام 2019، حيث تساهم الأسر بنسبة 61 في المائة، والمطاعم بنسبة 26 في المائة، وتجارة التجزئة بنسبة 13 في المائة.

واتضح من بيانات المنظمة حول كل دولة من دول العالم العربي أن الأغذية التي أهدرت في المنطقة، والتي تتعدى 40.1 مليون طن، تمثل حوالي مليون شاحنة تتسع كل واحدة منها لـ40 طناً.

وأفاد استقراء بيانات تقرير برنامج الأمم المتحدة أن مصر تأتي في مقدمة البلدان المهدرة للأغذية في المنطقة العربي، بـ9 ملايين طن، يصل حجم مساهمة كل فرد في ذلك بحوالي 91 كيلوغراماً في العام.

وتتقدم مصر بلدان شمال أفريقيا على مستوى اهدار الأغذية، يليها السودان بـ4.16 ملايين طن، والجزائر بـ3.91 ملايين طن، والمغرب بـ3.31 ملايين طن، وتونس بـ 1.06 ملايين طن، وليبيا بأكثر من 513 ألف طن، وموريتانيا بـ450 ألف طن. وجاء العراق في مقدمة البلدان المهدرة للأغذية في منطقة الشرق الأوسط بـ4.73 ملايين طن، متبوعة بالسعودية بـ3.59 ملايين طن، واليمن بـ 3.02 ملايين طن، وسورية بـ1.77 مليون طن، والأردن بـ939 ألف طن، والامارات العربية بـ923 ألف طن، ولبنان بـ717 ألف طن، وفلسطين بـ501 ألف طن، وعمان بـ470 ألف طن، الكويت بـ397 ألف طن، وقطر بـ267 ألف طن، والبحرين بـ216 ألف طن.

وكان تقرير للبنك الدولي قد أكد أن ما بين 14 و19 في المائة من انتاج الحبوب في المنطقة العربية يتم هدره، في الوقت نفسه تعرف المنطقة هدر 16 في المائة من الخضر، و45 في المائة من الفواكه، و13 في المائة من اللحوم، و28 في المائة من الأسماك، و18 في المائة من الحليب، وفق تقرير للبنك الدولي.

