مال وأعمال

أصدرت شركة بلاك روك لادارة الأموال العالمية للتو تحذيراً مزدوجاً بشأن مزايا الاحتفاظ بالذهب - الملاذ التقليدي في الوقت الحالي. والى ذلك قال مدير المحفظة في صندوق التخصيص العالمي لشركة بلاك روك، روس كويستريتش، ان السبائك أثبتت أنها وسيلة تحوط أقل فاعلية ضد التحركات في الأصول الأخرى، مثل الأسهم، وكذلك التضخم. علاوة على ذلك، يواجه الذهب رياحاً معاكسة في حالة تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي. قال كويستريتش ان الذهب «يفشل كتحوط مقابل حقوق الملكية»، مشيراً الى أن علاقته الايجابية بالأصول الخطرة كانت أقوى مقارنةً بأسهم التكنولوجيا. وأضاف: «لقد تمت المبالغة في قدرة الذهب على التحوط من التضخم الى حد ما. في حين أنه مخزن معقول للقيمة على المدى الطويل جداً - فكر في قرون - الا أنه أقل موثوقية عبر معظم آفاق الاستثمار»، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»،

فقدت السبائك قوتها في عام 2021 مع اكتساب التعافي من الوباء المزيد من الزخم وزيادة عوائد سندات الخزانة، على الرغم من أن الملاذ الآمن قد عاد جزئياً هذا الأسبوع.

وترى شركة بلاك روك أن الذهب لا يعمل حالياً بشكل جيد كوسيلة تحوط ضد تحركات الأسهم أو مخاطر التضخم، على الرغم من أنه كان فعالاً مقابل الدولار.

كتب كويستريتش، في اشارة الى أن المعدن الثمين لا يزال يُظهر علاقة عكسية قوية مع العملة الأميركية: «في غياب وجهة نظر قوية بشأن انخفاض الدولار، سأمتلك كمية أقل من الذهب». وبالنسبة لأولئك المستثمرين الذين ما زالوا يبحثون عن التحوط، أوجه لكم كلمة واحدة: النقد. تم تداول الذهب الفوري عند 1734.57 دولاراً للأوقية، بانخفاض أكثر من 8% هذا العام، بينما ارتفع مؤشر العملة الأميركية بنحو 2%.

ترافق انخفاض السبائك هذا العام مع انخفاض مستمر في مقتنيات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، في حين قامت البنوك بتخفيض أهداف الأسعار بعد أن سجل الأصل رقماً قياسياً في عام 2020. وانخفضت أحجام صناديق الاستثمار المتداولة العالمية الى أدنى مستوياتها منذ يونيو، حيث خسرت حوالي 150 طناً حتى الآن في عام 2021.

