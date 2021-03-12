مال وأعمال

قالت وزارة الخزانة الأميركية، ان عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير الماضي، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعا 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وزادت ايرادات فبراير 32 في المئة على أساس سنوي الى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الانفاق بالنسبة ذاتها الى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف اعانات البطالة والانفاق على الصحة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 68 في المئة الى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزا الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر الى فبراير من السنة المالية 2010.

